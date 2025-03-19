Erdemli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Yüksek rakımdaki Tozlu ve Güneyli mahallelerinde kar yağdı.
Yağışın ardından mahallelerin bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
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