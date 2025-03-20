Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Sevim, "Doğrudan rakibimiz olan Galatasaray ile kendi evimizde oynayacağız. Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenmana çıkan Mersin ekibi, taktik çalıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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