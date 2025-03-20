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        Mersin'de tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:11
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        Mersin'de tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kızılalan Mahallesi'ndeki taş ocağında çalışan İbrahim Ceylan, tipi nedeniyle mahsur kaldığı bölgeden kurtarılmak için babası Seyfettin Ceylan'ı arayıp yardım istedi.

        Oğluna ulaşmak için otomobiliyle yola çıkan Seyfettin Ceylan, beraberindeki kardeşi Hidayet Ceylan ile yolda mahsur kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştırılması üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkanı Murat Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Murat Altunöz'ün de takip ettiği arama kurtarma çalışmalarında Seyfettin Ceylan ile Hidayet Ceylan'a ulaşıldı.

        İbrahim Ceylan'ın da kendi imkanlarıyla Karaman'ın Ermenek ilçesine ulaştığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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