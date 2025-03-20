Mersin'de tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İbrahim Ceylan'ın da kendi imkanlarıyla Karaman'ın Ermenek ilçesine ulaştığı belirlendi.

Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkanı Murat Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Murat Altunöz'ün de takip ettiği arama kurtarma çalışmalarında Seyfettin Ceylan ile Hidayet Ceylan'a ulaşıldı.

Oğluna ulaşmak için otomobiliyle yola çıkan Seyfettin Ceylan, beraberindeki kardeşi Hidayet Ceylan ile yolda mahsur kaldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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