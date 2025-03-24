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        Mersin'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

        Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:20
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        Mersin'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
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        Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda kamu birimlerindeki hizmetlerin etkinliği değerlendirildi.

        Toplantıda, kentte yürütülen proje ve yatırımlar ele alındı.

        Vali Toros başkanlığındaki toplantıya vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

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