Mersin'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda kamu birimlerindeki hizmetlerin etkinliği değerlendirildi.
Toplantıda, kentte yürütülen proje ve yatırımlar ele alındı.
Vali Toros başkanlığındaki toplantıya vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.