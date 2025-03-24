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        Mersin'de MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

        Mersin'de MHP İl Başkanlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:12
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        Mersin'de MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
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        Mersin'de MHP İl Başkanlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

        Yenişehir ilçesinde bir etkinlik alanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, konuşmasında, programa katılanlara teşekkür etti.

        Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Gürsoy, "Liderimizin belirlediği politika çerçevesinde il ve ilçe teşkilatları olarak milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimizle yolumuza devam ediyoruz. Liderin evlatları olarak terörsüz Türkiye için var gücümüzle elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk milletine rehberlik etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Gürsoy, şöyle konuştu:

        "Mersin teşkilatları olarak birlik ve beraberlik içerisinde fitneye geçit vermeden liderimizin gösterdiği hedefleri, bize söylediklerini harfiyen yerine getireceğiz. Bizim teşkilatlarımızda hiçbir zaman çatlak ses çıkmaz. Teşkilatlarımızla dağ gibi liderimizin gölgesinde yolumuza devam ediyoruz."

        Programa AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

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