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        MÜSİAD Mersin Şubesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:01 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:13
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        MÜSİAD Mersin Şubesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenlendi
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

        MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Yenişehir ilçesinde bir otelde "Sevgi İftarı" temasıyla gerçekleştirilen programda, her zaman çocukların yanında olduklarını söyledi.

        İş insanları olarak çocukların geleceğini daha güçlü kılmak için çalıştıklarını dile getiren Kayan, şöyle konuştu:

        "Sizler bu ülkenin yarınları, bizim evlatlarımızsınız. Biz sadece bir iftar sofrasını değil, sevgimizi, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi de paylaşmak için buradayız. Sizlerle bir arada olmanın huzurunu yaşıyoruz. Dünyanın 84 ülkesinde, Türkiye'nin 81 ilinde her zaman çalacak bir kapınız ve sizlere sofrasını açacak bir MÜSİAD ailesi olacak."

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da kimsesizlerin kimsesi olmak için gayret sarf ettiklerini anlattı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklara alışverişte kullanabilecekleri hediye çeki verildi.

        Galeri
        Galeri

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