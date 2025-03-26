Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adreslerde 3 kilo 17 gram sentetik uyuşturucu, 2 cep telefonu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 litre aseton, 4 çakmak gazı ile 44 bin 500 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

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