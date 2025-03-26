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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:03
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 3 kilo 17 gram sentetik uyuşturucu, 2 cep telefonu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 litre aseton, 4 çakmak gazı ile 44 bin 500 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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