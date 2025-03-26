Teknik direktör Aka cinayetine ilişkin Mersin'de yakalanan eski kulüp başkanı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 22 Kasım 2024'te yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cinayete ilişkin 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Aka'nın 22 Kasım 2024'te Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun önceki kulüp başkanı Saltık hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.