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        Teknik direktör Aka cinayetine ilişkin Mersin'de yakalanan eski kulüp başkanı tutuklandı

        Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:32 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:32
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        Teknik direktör Aka cinayetine ilişkin Mersin'de yakalanan eski kulüp başkanı tutuklandı
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        Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık tutuklandı.

        Aka'nın 22 Kasım 2024'te Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun önceki kulüp başkanı Saltık hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

        Saltık, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saltık, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

        - Olay

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 22 Kasım 2024'te yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cinayete ilişkin 12 şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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