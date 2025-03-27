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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Mut ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 08:33 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:45
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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin'in Mut ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.S. (53) idaresindeki tır, Burunköy Mahallesi Karaman-Mut kara yolunda virajı alamayarak yol kenarına devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çalışmaların ardından A.S'nin cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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