Mersin'de pazarda "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde semt pazarlarında "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak için denetim yaptı.

Denetimde, pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyat etiketleri incelendi, kilogram, adet veya gramaj bilgileri kontrol edildi.

Ekipler, hassas terazi uygulaması da gerçekleştirdi. Vatandaşların satın aldıkları ürünler tartıldı ve esnafın belirttiği gramaj ile terazide çıkan miktarın karşılaştırması yapıldı.