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        Mersin'de pazarda "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde semt pazarlarında "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:12
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        Mersin'de pazarda "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde semt pazarlarında "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.

        Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak için denetim yaptı.

        Denetimde, pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyat etiketleri incelendi, kilogram, adet veya gramaj bilgileri kontrol edildi.

        Ekipler, hassas terazi uygulaması da gerçekleştirdi. Vatandaşların satın aldıkları ürünler tartıldı ve esnafın belirttiği gramaj ile terazide çıkan miktarın karşılaştırması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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