Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor

        Mersin'in yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen erikte hasat mesaisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor
        ABONE OL

        Mersin'in yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen erikte hasat mesaisi sürüyor.

        Tarım işçilerince dallarından toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi'ndeki tüccarlara ulaştırılıyor.

        Meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere, Almanya'ya ihraç edilirken, iç pazara da sunuluyor.

        Sezon başında eriğin 8 bin lira olan kilogram fiyatı, hasadın artmasıyla 400-800 liraya geriledi.

        İlçe genelinde 15 bin dönüm arazide erik üretimi gerçekleştiriliyor.

        Sabak Mahallesi'ndeki üretici Volkan Sümbül, AA muhabirine, ürünün fiyatından memnun olduklarını söyledi.

        Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Sümbül, "Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum." diye konuştu.

        Bölgede erik alımı yapan Mustafa Kucur da erikleri hem iç piyasaya hem de ihracata gönderdiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!

        Benzer Haberler

        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 86-95
        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 86-95
        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Mersin'de pazarda "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı
        Mersin'de pazarda "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı
        Erdemli'de fidan dikimi yapıldı
        Erdemli'de fidan dikimi yapıldı
        Gülnar'da marketler denetlendi
        Gülnar'da marketler denetlendi
        Elif'in ölümüne neden olan sürücü: Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır a...
        Elif'in ölümüne neden olan sürücü: Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır a...