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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Ramazan Bayramı mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:41
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, ramazan ayının manevi atmosferini yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla pekiştirdiklerini belirtti.

        Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Önge, "Ramazan Bayramı'nın, tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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