Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Ramazan Bayramı mesajı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Önge, mesajında, ramazan ayının manevi atmosferini yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla pekiştirdiklerini belirtti.
Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Önge, "Ramazan Bayramı'nın, tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum." ifadesini kullandı.
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