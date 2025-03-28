MHP Gülnar İlçe Başkanı Cerit'ten Ramazan Bayramı mesajı

MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cerit, mesajında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu özel günde birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunan Cerit, "Bayramlar, ailemizle, sevdiklerimizle bir araya gelerek hasret giderme, yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Bu vesileyle, büyüklerimizi ziyaret ederek dualarını alalım, çocuklarımızı sevindirelim, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatalım. Unutmayalım ki bayramlar paylaştıkça anlam kazanır." ifadelerini kullandı.