Yeşilay Mersin Şube Başkanlığına Kemalettin Erdoğan görevlendirildi
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan görevine başladı.
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan görevine başladı.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre genel merkez tarafından görevlendirilen iş insanı Erdoğan, kentte çalışmalara başladı.
Erdoğan, bağımlılıkla mücadele kentte önemli çalışmalar yapacaklarını bildirdi.
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