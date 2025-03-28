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        Mersin'de atık malzemelerden hazırlanan ürünler sergilendi

        Mersin'de, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen etkinlikte atık malzemelerden hazırlanan ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:23
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        Mersin'de atık malzemelerden hazırlanan ürünler sergilendi
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        Mersin'de, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen etkinlikte atık malzemelerden hazırlanan ürünler sergilendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsü desteğiyle Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı 14 tablo ve 6 büst sergilendi.

        Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün doğal ve atık malzemelerden oluşan el emeğine dayalı ürünlerin de yer aldığı etkinlikte öğrencilere Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi verildi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler yetkililerin yönlendirmesiyle atık malzemelerden rüzgar gülü ve tabak yaptı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi ile kaynakları verimli kullanabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Atıkları ekonomiye kazandırmak istediklerini belirten Alan, düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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