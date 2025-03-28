Mersin'de atık malzemelerden hazırlanan ürünler sergilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi ile kaynakları verimli kullanabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler yetkililerin yönlendirmesiyle atık malzemelerden rüzgar gülü ve tabak yaptı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün doğal ve atık malzemelerden oluşan el emeğine dayalı ürünlerin de yer aldığı etkinlikte öğrencilere Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı 14 tablo ve 6 büst sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsü desteğiyle Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

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