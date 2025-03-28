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        Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamları vatandaşlarla iftarda buluştu

        Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamları düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:15 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:27
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        Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamları vatandaşlarla iftarda buluştu
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        Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamları düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Mersin Mardinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Akdeniz Belediyesi tesislerinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Dernek Başkanı Şehmus Ceylan, AA muhabirine, Mardin'in hoşgörü ve kardeşlik kültürünü herkese göstermeye çalıştıklarını söyledi.

        Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar verdiklerini belirten Ceylan, "Mardin, dil ve dinlerin buluştuğu bir kenttir ve biz de bundan esinlenerek din adamlarımızı bir araya getirdik. Bütün din adamları severek iftar yemeğine katıldı. Güzel bir etkinlik yaptığımıza inanıyoruz. Vatandaşlar da farklı dinlerin bir araya geldiğini görünce memnuniyetle karşıladı." ifadelerini kullandı.

        Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur da vatandaşlarla iftarda bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

        Dernek temsilcilerine teşekkür eden Teymur, "Aramızdaki birliği, beraberliği ve sevgiyi pekiştirecek nice bayramlar temenni ediyoruz. Başta Mersinli hemşehrilerimiz, milletimiz ve tüm İslam aleminin bu mübarek ayını Mersin Rum Ortodoks Kilisesi olarak gönülden kutluyoruz. Mübarek Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek ve hayırlı olsun." diye konuştu.

        Programa, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Jan Delüller ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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