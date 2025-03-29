Bozyazı'da Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimler bayram dolayısıyla artırıldı.
Ekipler, belirlenen noktalarda trafik uygulamaları yaparken Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da gerçekleştirdi.
Ekipler, denetim sırasında sürücü ve yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
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