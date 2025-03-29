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        Bozyazı'da Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:50
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        Bozyazı'da Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimler bayram dolayısıyla artırıldı.

        Ekipler, belirlenen noktalarda trafik uygulamaları yaparken Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetim sırasında sürücü ve yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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