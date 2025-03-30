Mersin'de mahalleli bayramlaşma geleneğini sürdürüyor

Vatandaşlardan Fikret Ateş (69) de geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninin çocukluğundan beri yapıldığını kaydetti.

Bayram namazının ardından camiden çıkanların meydanda topluca bayramlaştığını anlatan Karagöz, gelenek sayesinde oluşturulan "halka" şeklindeki bayramlaşmayla birlik ve beraberliği sağladıklarını ifade etti.

Değirmendere Mahallesi'nde bayram namazını kılmak için mahalle camisine gelen vatandaşlar, namaz sonrası "köy meydanı" olarak bilinen alanda toplandı.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mahallede, namazın ardından vatandaşların bayramlaşma geleneği devam ediyor.

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