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        Mersin'de mahalleli bayramlaşma geleneğini sürdürüyor

        Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mahallede, namazın ardından vatandaşların bayramlaşma geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:42
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        Mersin'de mahalleli bayramlaşma geleneğini sürdürüyor
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        Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mahallede, namazın ardından vatandaşların bayramlaşma geleneği devam ediyor.

        Değirmendere Mahallesi'nde bayram namazını kılmak için mahalle camisine gelen vatandaşlar, namaz sonrası "köy meydanı" olarak bilinen alanda toplandı.

        Sıraya giren mahalle sakinleri, birbirleriyle bayramlaştı.

        - Halka şeklinde sıralanıyorlar

        Değirmendere Mahallesi Muhtarı Harun Karagöz, gazetecilere, mahallede gelenek, örf ve adetlerin devam ettirildiğini söyledi.

        Bayram namazının ardından camiden çıkanların meydanda topluca bayramlaştığını anlatan Karagöz, gelenek sayesinde oluşturulan "halka" şeklindeki bayramlaşmayla birlik ve beraberliği sağladıklarını ifade etti.

        Vatandaşlardan Fikret Ateş (69) de geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninin çocukluğundan beri yapıldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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