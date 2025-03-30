Mersin'de 2 serada çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yangın çıkan 2 serada hasar oluştu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yangın çıkan 2 serada hasar oluştu.
Tekmen Mahallesi Doğancılar mevkisinde Halil İbrahim Çelik ve Yakup Rüzgar'a ait seralarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Elektrik telleri kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle seralarda hasar oluştu.
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