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        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:55
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        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
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        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        İlçe başkanlığı binasındaki bayramlaşmaya, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

        Programda konuşan Oğuzhan Cerit, bayramların toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

        Bayramın ilçe halkına huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Cerit, "Gülnar'da tüm halkımızla bayramı coşkuyla kutlamak, bu değerleri yaşatmak bizim için önemli. Bayram sadece sevdiklerimizle bir araya gelmek değil, aynı zamanda toplumsal değerlerimizi hatırlamak ve bu değerleri yaşatarak halkımıza hizmet etmek için bir fırsattır." diye konuştu.

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