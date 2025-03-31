ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, McCovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 9, Elif Çayır 3, Rojin Yolcu
1. periyot: 22-15
Devre: 38-35
3. periyot: 67-49
MERSİN
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