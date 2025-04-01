Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Futbolcuların dar alan ve taktik çalışması yaptığı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yaptı.

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