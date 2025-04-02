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        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:30
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        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı
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        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı, bayram boyunca Mersin ve çevre illerden ziyaretçileri ağırladı.

        Çok sayıda hayvan türünü barındıran parkı gezenler, yakından inceledikleri canlılar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli sağlık teknikeri Ümit Güngör, bayramda 17 bin kişiyi ağırladıklarını belirtti.

        Güngör, parkın ara tatilde de ziyarete açık olacağını kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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