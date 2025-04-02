Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı, bayram boyunca Mersin ve çevre illerden ziyaretçileri ağırladı.

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişi ziyaret etti.

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