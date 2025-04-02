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        Mersin'de hortum bazı seralara zarar verdi

        Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:37
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        Mersin'de hortum bazı seralara zarar verdi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.

        İlçede sabah başlayan fırtına, Ören ve Alataş mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

        Kısa süreli hortumun da oluştuğu bölgedeki bazı seraların direkleri yıkıldı, bazılarının da naylonları yırtıldı.

        Hortum nedeniyle, örtü altında yetiştirilen ürünlerde zarar oluştu.

        Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 bin dönümlük seranın hasar gördüğünü belirtti.

        Gümüş, mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.

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