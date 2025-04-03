Mersin'de bisikletten düşmesi sonucu ölen Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Kemal Çetin'in cenazesi toprağa verildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Kemal Çetin'in cenazesi toprağa verildi.
Merkez Mahallesi'nde 4 Aralık 2024'te kullandığı elektrikli bisikletten düştükten sonra kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Çetin'in (71) Türk bayrağına sarılan naaşı, morgdaki işlemlerin ardından cenaze töreni için Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Törene Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü, askeri ve mülki erkan ile gaziler de katıldı.
Kıbrıs gazisinin naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası mezarlıkta defnedildi.
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