Mersin'de bisikletten düşmesi sonucu ölen Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi

Törene Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü, askeri ve mülki erkan ile gaziler de katıldı.

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