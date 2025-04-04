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        Mersin Spor, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:39
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        Mersin Spor, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

        İdmanda basketbolcular, taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, "Direkt play-off'a gitmek için bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için çok değerli ve kritik olacak. O yüzden Onvo Büyükçekmece Basketbol maçını, özellikle evimizde seyircimizin de desteğiyle kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Basketbolculardan Canberk Kuş ise müsabakaya en iyi şekilde çıkacaklarını belirterek, "Sezonu en az 6. sırada bitirip play-off hattına direkt girmek istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

        Ömer Oralkan da taraftarların desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını kaydetti.

        Mersin Spor ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, 6 Nisan Pazar günü saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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