Hatayspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligde çıktığı 27 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 44 puanla 5. sırada bulunan Eyüpspor karşısında galibiyet arayacak.
Eyüpspor, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-0 yenmişti.
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