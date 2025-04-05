Mersin'de 44 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince durdurulan araçta 44 ruhsatsız tabanca bulundu.

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