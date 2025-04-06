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        Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sürüyor

        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:00
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        Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sürüyor
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        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen ve 27 ilden 408 sporcunun katıldığı şampiyonada 10 metre havalı tabanca disiplininde büyük, genç ve yıldız erkekler kategorilerinde müsabakalar sona erdi.

        Milli sporcu Yusuf Dikeç, büyük erkeklerde 96 puanla Türkiye şampiyonu olurken, kendi adını taşıyan Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü ise takım halinde birincilik kupasını elde etti.

        Dereceye giren sporculara madalyaları, Federasyon Başkanı Murat Kocakaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz tarafından verildi.

        Şampiyona, 9 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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