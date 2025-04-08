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        ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerlendirdi:

        SERKAN AVCİ - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 6'lı Final etabında parkeye çıkacak ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, kupayı Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:48
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        ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerlendirdi:
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        SERKAN AVCİ - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 6'lı Final etabında parkeye çıkacak ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, kupayı Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanarak moral depolayan ÇBK Mersin, 9-13 Nisan'da İspanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 6'lı Final'de mücadele edecek.

        Organizasyonun çeyrek final etabında Fransa ekibi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak Mersin temsilcisi, maçtan galip gelmesi durumunda yarı finalde Valencia Basket'in rakibi olacak.

        ÇBK Mersin, finale yükselmesi halinde turnuvanın diğer ayağındaki müsabakaların sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet, İtalya'dan Beretta Famila Schio ya da Çekya'dan ZVVZ UZK Prag ile şampiyonluk maçına çıkacak.

        - "Takımda moraller iyi"

        ÇBK Mersin Başantrenörü Ahmet Kandemir, AA muhabirine, bu sezon mücadele ettikleri tüm kulvarlarda şu ana kadar iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

        Türkiye Kupası'nı kazanan takımda morallerin iyi olduğunu dile getiren Kandemir, "Ne olursa olsun kupalar takımlar için bir sembol ve moral kaynağıdır. O yüzden tüm oyuncularım ve camiayı kutluyorum." dedi.

        Kandemir, İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaştıkları FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ayağında bazı aksilikler yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Avrupa'da normalde Final Four'dan (yarı final ayağı) başlamamız gerekiyordu fakat çok eksik yakalandığımız bir Valencia serisi oldu. Orada çok kötü bir oyun ortaya koyduk, sayı farkı çok olunca ikinci maçı kazanmamıza rağmen bize yetmedi. Sonuç olarak kupada şampiyonluksa hedefimiz, her takımı yenmek zorundayız. O yüzden çok fazla bir zamanımız kalmadı. Son dönemlerde iyi basketbol oynayıp kazandığımız için takımda moraller iyi."

        - "Kupanın tekrar Türkiye'ye gelmesini isteriz"

        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için her maçın ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Kandemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "EuroLeague yarı finalleri ve finali kolay değil. Tek maçlık oyunlar, telafisi olmayan, maksimum enerji ve dikkatle oynanması gereken maçlar. Takımımızın bu ciddiyette olduğunu biliyorum. Orada maksimum enerjiyle oynayacağız. Kulübümüz, isim olarak buraları oynamış, finaller ve yarı finaller görmüş bir ekibe sahip ama sonuç olarak sürekli değişen bir oyuncu grubu var. Belki bu kadroyla beraber ilk defa burayı göreceğiz. Fenerbahçe ile final oynamayı çok arzularız. En azından kim kazanırsa kazansın, EuroLeague kupasının tekrar Türkiye'ye gelmesini isteriz."

        - "İnşallah Zaragoza'da bu kupayı alıp Mersin'e geliriz"

        Kandemir, ÇBK Mersin'in Türk kadın basketbolunda iyi bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Takdir edilmesi gereken bir durum var. Sonuç olarak Anadolu'nun önemli, güzel bir şehrinin takımının, Türkiye'de Fenerbahçe gibi yüz yıllık büyük bir camiayla beraber sürekli yıllardır rekabet edebilmesi önemli bir gösterge. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama bu rekabetin içindesiniz. Buna mutlaka şehrin de desteği çok fazla. Maddi ve manevi kulübe yapılan desteklerden sonra beklenti ister istemez artıyor. Herkes yaptığı işin sonunda bir başarı elde etmek istiyor. Mersin'de oynanan Dörtlü Final en yakın ihtimaldi ama o olmadı. İnşallah Zaragoza'da bu kupayı alıp Mersin'e geliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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