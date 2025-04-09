Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

        Mersin'in sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        ABONE OL

        Mersin'in sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde yüksek dalgalar oluştu.

        Rüzgarın etkisini gösterdiği sahil şeridi boş kalırken, bazı vatandaşlar ise dalgaları izledi.

        Kentte rüzgarın etkisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Bozyazılı öğrencilerin projesi TÜBİTAK yarışmasında sergileniyor
        Bozyazılı öğrencilerin projesi TÜBİTAK yarışmasında sergileniyor
        Gülnar Belediyesi öğrencilere çevrim içi eğitimde kullanabilecekleri kart h...
        Gülnar Belediyesi öğrencilere çevrim içi eğitimde kullanabilecekleri kart h...
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Polis Haftası mesajı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Polis Haftası mesajı
        Mersin'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Mersin'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Antarktika'da doğayı gözlemleyip, fotoğraflıyor
        Antarktika'da doğayı gözlemleyip, fotoğraflıyor
        Bozyazı'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
        Bozyazı'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret