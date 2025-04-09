Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Mersin'in sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Mersin'in sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde yüksek dalgalar oluştu.
Rüzgarın etkisini gösterdiği sahil şeridi boş kalırken, bazı vatandaşlar ise dalgaları izledi.
Kentte rüzgarın etkisi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.