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        Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:40
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        Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen ve 27 ilden 408 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde, büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 10 metre tüfek atışları yapıldı.

        Milli sporcu Elif Berfin Altun, büyükler kategorisinde 252 puanla şampiyon oldu.

        Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Atıcılık Federasyonu yöneticileri tarafından verildi.

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