Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Atıcılık Federasyonu yöneticileri tarafından verildi.

Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen ve 27 ilden 408 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde, büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 10 metre tüfek atışları yapıldı.

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