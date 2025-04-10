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        Mersin'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:26
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        Mersin'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Sabah saatlerinde başlayan dolu Cinköyü, Dedeler, Sayköy, Taşkuyu ve Sarıveli mahallelerindeki tarım alanlarını beyaza bürüdü.

        Dolu nedeniyle bu mahallelerdeki bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, yaptığı açıklamada, arazileri dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Üzgün olduklarını belirten Avcı, "Sert çekirdekli bahçeler ve bağlarda zarar olduğu bilgisini aldık. Zararın ne boyutta olduğu şu anda bilinmiyor. Gerekli olan çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı.

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