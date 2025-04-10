Gülnar Emniyet Amiri Dilek, belediyeyi ziyaret etti.
Gülnar Emniyet Amiri Ahmet Turhan Dilek, Gülnar Belediyesine ziyarette bulundu.
Gülnar Emniyet Amiri Ahmet Turhan Dilek, Gülnar Belediyesine ziyarette bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ile görüşen Dilek, ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı.
Denk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emniyet Teşkilatının önemli görevler üstlendiğini kaydetti.
Ziyarette ilçe genelindeki güvenlik konuları da görüşüldü.
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