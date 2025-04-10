Mersin'de tır bariyerlere çarptı, otoyolda trafik aksadı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu Adana-Pozantı Otoyolu'nda trafik aksadı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu Adana-Pozantı Otoyolu'nda trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GS 0922 plakalı tır, otoyolun Çamalan Mevkisi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Sürücünün yara almadığı kazada, tırın 3 şeridi kapatması nedeniyle Pozantı istikametine trafik akışı aksadı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırın kaldırılmasıyla otoyolda trafik normale döndü.
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