Mersin'in ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Mersin'in Anamur, Silifke, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde de Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Anamur'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve ilçe protokolü katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Umar, törende, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, emniyet mensuplarının gelişen ve değişen çağa ayak uydurduğunu dile getirdi.

- Silifke

Silifke ilçesindeki Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Petek, polis teşkilatının özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Suçun önlenmesi, toplumda güven ortamının sağlanması, halkın huzur içinde yaşaması ve adaletin tesisi için çalıştıklarını vurgulayan Petek, "Türk Polis Teşkilatı, sadece suç ve suçluyla mücadele eden bir güç değil aynı zamanda devletimizin ve milletimizin huzur içinde yaşamasını sağlayan güven kapısıdır. Bizler de bu köklü teşkilatın parçası olarak Silifke'mizde, halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden görev yapmaktayız." diye konuştu.

Programda, uzun yıllar Emniyet Teşkilatına hizmet ettikten sonra 1984 yılında emekli olan polis memuru Mehmet Ali Genç'e "Meslek Yılına Saygı Plaketi" verildi.

- Tarsus

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının halkın huzur ve güveni için fedakarca çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.