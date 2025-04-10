Ziyarette Atasoy, kentin huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatının haftasını kutladı, polislere çalışmalarında başarı diledi.

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.

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