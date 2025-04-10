Anamur'da 61. Kütüphane Haftası kutlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Mersin'in Anamur ilçesinde 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve ilçe protokolü katıldı.
Etkinlikte, uzman psikolog Gizem Aydın "Zaman Yönetiminin Önemi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.
Şiir ve müzik dinletisinin yapıldığı programda, en çok kitap okuyan çocuk ve yetişkine ödül verildi.
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