Mersinli şehit torunları Avustralya'da Anzaklarla bir araya gelecek

Çanakkale Savaşları'nın Mersinli şehitlerinin torunları, Avustralya'nın Sidney kentinde Anzakların torunlarıyla buluşacak.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar öncülüğünde, "Çanakkale Savaşları'nın 110. yıl dönümünde Mersinli Çanakkale Şehidi Torunları Avustralya'da Anzak Torunları ile Buluşuyor Projesi" uygulamaya konuldu.

Koordinatörlüğünü MEÜ Mut Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Koray Gidirişlioğlu'nun yaptığı proje kapsamında 4'ü Mersinli Çanakkale şehidi torunu, 2'si öğretim görevlisi 6 kişi, 21-28 Nisan'da Sidney'de Anzak torunlarıyla bir araya gelecek.

Proje kapsamında Mersinli şehit torunları Türkiye'nin Sidney Başkonsolosluğu tarafından düzenlenecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yılı resepsiyonu ile Anzak Günü ve Mersin ve Sidney kentleri arasında imzalanacak işbirliği protokollerine katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gidirişlioğlu, böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Projeyi "Dedelerimiz Misafirimizdir" sloganıyla başlattıklarını kaydeden Gidirişlioğlu, "Bu projede, üniversitemiz olarak Türkiye'de ve uluslararası alanda bir ilke imza atıyoruz. Çanakkale şehidi torunları ve üniversite öğrencilerimizle her yıl Çanakkale'ye giderek Anzak torunlarıyla şehit torunlarımızı buluşturup birçok dostluk kurduk. Bu yıl ise Avustralya'ya giderek onların ev sahipliğinde şehit torunlarımızı Anzak torunlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gidirişlioğlu, katkı ve desteklerinden dolayı MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'a teşekkür etti.