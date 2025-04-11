Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası Mersin'de başladı
Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin'de başladı.
Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin'de başladı.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 6 ilden 248 sporcu mücadele ediyor.
Kupanın ilk gününde sporcular, C genel tasnif kategorisinde performans sergiledi. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Organizasyon, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
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