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        Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:14 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:14
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        Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 8. basamaktaki 39 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Massanga Matondo maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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