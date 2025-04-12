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        Mersin Valisi Atilla Toros 3 aylık asayiş çalışmalarını açıkladı

        Mersin Valisi Atilla Toros, kentte yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:14
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        Mersin Valisi Atilla Toros 3 aylık asayiş çalışmalarını açıkladı
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        Mersin Valisi Atilla Toros, kentte yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

        Toros, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, her vatandaşın kendini güvende hissetmesi ve huzur içinde yaşamasının en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

        Terör örgütlerine göz açtırmamaya kararlı olduklarını dile getiren Toros, "Yılın ilk 3 ayında terör örgütlerine karşı 87 operasyon düzenledik. Operasyonlarda gözaltına alınan 146 şahıstan 63'ü tutuklandı, 62'sine adli kontrol tedbiri uygulandı." dedi.

        Toros, terörizmin finansmanın engellenmesine yönelik 7 operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 6'sının tutuklandığını belirterek, "Bu operasyonlarda geçen yılın tamamından yüzde 50 daha fazla olacak şekilde 6,5 milyon lira ele geçirilerek terörizmin finansmanına büyük darbe vuruldu. Tüm terör yapılarına ve terörizmin finansmanına karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kentte yılın ilk 3 ayını kapsayan asayiş olaylarını değerlendiren Toros, şöyle konuştu:

        "Mersin'imizin her karışında 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 5,7 oranında azalma sağladık. Aynı zamanda kişilere karşı işlenen bu 10 önemli suçta yüzde 97,3 aydınlatma oranlarıyla geçen yılın ilk 3 ayındaki oranın da üzerine çıktık. Bu kapsamdaki suçlardan dikkat çekici şekilde konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 38,5, hakaret suçunda yüzde 27, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 23 gibi yüksek oranlarda azalma başarısı sağladık. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçtan yine dikkat çekici şekilde motosiklet hırsızlığında yüzde 35, evden hırsızlık suçlarında yüzde 35, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçunda ise yüzde 17 azalma başarısı elde ettik."

        - "4 yerel organize suç örgütünü çökerttik"

        Toros, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen 3 aylık operasyonlarda 631 silah ele geçirildiğini, 671 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

        Organize suçlarla mücadele çalışmalarına değinen Vali Toros, "Yılın ilk 3 ayında düzenlenen 16 operasyonla 4 yerel organize suç örgütünü çökerttik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 60 şahıstan 36'sı tutuklanmış, 12'sine adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." diye konuştu.

        Toros, kaçakçılık operasyonlarında 14, tefecilik operasyonlarında 38, uyuşturucu operasyonlarında 232, siber suçlara ilişkin operasyonlarda 33, göçmen kaçakçılığı operasyonlarında da 6 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

        Kentin huzurunu bozmak isteyen her yapının, karşısında güvenlik güçlerini göreceğini belirten Toros, şunları kaydetti:

        "Buradan tüm Mersinli hemşehrilerime sesleniyorum, sizlerin desteği ve duası bizim gücümüzdür. Güvenlik güçlerimizle el ele vererek bu şehri daha huzurlu ve güvenli bir yer haline getireceğiz. Şehrimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için başta personel, araç, ekipman ve bina olmak üzere verdikleri destekleriyle her daim yanımızda olan İçişleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum."

        Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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