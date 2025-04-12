Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda üçüncü etabın galibi Stefan De Bod oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) üçüncü etabını Güney Afrikalı sporcu Stefan De Bod kazandı.

Bisiklet turunun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabına farklı ülkelerden 150 sporcu katıldı.

Tarsus'ta Akgedik Mahallesi'nde başlayan turda yüksek rakımdaki yaylalarda pedal çeviren sporcular, yarışı Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Mahallesi'nde sonlandırdı.

Üçüncü etabın genel klasmanında Güney Afrikalı Stefan De Bod birinci, Eritre'den Dawit Yemane ikinci, Belçikalı Lennert Teugels üçüncü sırada yer aldı.

Çekyalı Michal Schuran "tırmanış", Stefan De Bod "sprint", Macar Balint Feldhoffer de "en iyi genç sporcu" kategorisinde birinci oldu.

Yarışın sona erdiği alanda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, yarın düzenlenecek Akdeniz-Yenişehir-Mezitli etabıyla sona erecek.