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        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:20
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        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
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        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 zanlıyı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında, 3 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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