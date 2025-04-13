ÇİMSA ÇBK Mersin destekçileri, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalini dev ekrandan izledi
Mersin'de basketbolseverler, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki final mücadelesini dev ekrandan seyretti.
Mersin'de basketbolseverler, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki final mücadelesini dev ekrandan seyretti.
Yenişehir Belediyesi ekipleri, ÇBK Mersin ile Çekya ekibi ZVVZ USK Prag arasında oynanan final maçı öncesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridinde dev ekran kurdu.
Mersin ekibini desteklemek isteyen çok sayıda kişi sahildeki yeşil alanda buluştu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de müsabakayı takip edenler arasında yer aldı.
Basketbolseverler, tarihinde ikinci kez finalde mücadele eden Mersin temsilcisinin şampiyonluk maçını heyecanla izledi.
ÇBK Mersin'in maskotu "ÇUKO" ile dans grubu, periyot aralarında zaman zaman gösteri yaptı.
ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen Mersin ekibi, organizasyonu ikinci tamamladı.
Taraftarlar maçın ardından üzüntü yaşadı.
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