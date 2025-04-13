ÇİMSA ÇBK Mersin destekçileri, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalini dev ekrandan izledi

ÇBK Mersin'in maskotu "ÇUKO" ile dans grubu, periyot aralarında zaman zaman gösteri yaptı.

Basketbolseverler, tarihinde ikinci kez finalde mücadele eden Mersin temsilcisinin şampiyonluk maçını heyecanla izledi.

Mersin ekibini desteklemek isteyen çok sayıda kişi sahildeki yeşil alanda buluştu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de müsabakayı takip edenler arasında yer aldı.

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