Mersin Kızkalesi çevresinde temizlik çalışması yapıldı

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve Mersin Müze Müdürlüğü ile muhtarlık, tarihi ören yerlerinin gün yüzüne çıkartılması amacıyla ortak çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.