Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, fuhuş için aracılık ve yer temin edip "insan ticareti" suçunu işledikleri öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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