Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, fuhuş için aracılık ve yer temin edip "insan ticareti" suçunu işledikleri öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi

        Benzer Haberler

        Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası sona erdi
        Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası sona erdi
        Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı iddiasını yal...
        Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı iddiasını yal...
        Mersin Kızkalesi çevresinde temizlik çalışması yapıldı
        Mersin Kızkalesi çevresinde temizlik çalışması yapıldı
        Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Mersin'de yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
        Mersin'de yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
        ÇİMSA ÇBK Mersin destekçileri, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalini dev ekran...
        ÇİMSA ÇBK Mersin destekçileri, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalini dev ekran...