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        Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası sona erdi

        Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:03
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        Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası sona erdi
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        Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası tamamlandı.

        Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 10 Nisan'da başlayan organizasyonda 6 ilden 248 sporcu mücadele etti.

        Bireysel ve gruplar halinde gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular şöyle sıralandı:

        - A genel tasnif

        1. Cemre Şeker (İstanbul)

        2. Elif Şura Güner (Ankara)

        3. Ayris Bayrak (İstanbul)

        - B genel tasnif

        1. Leyla Bade Koyuncu (Ankara)

        2. Lidya Akkız (Antalya)

        3. Ela Sert (Antalya) - Sofia Elif Lokochenko (Antalya)

        - C genel tasnif

        1. Şirin Demirbaş (İzmir)

        2. Defne Tezel (İstanbul)

        3. Dicle Giray (İzmir)

        - Grup genel tasnif

        1. Avelina Levchenko, Ela Sert, Ela Şensoy, Lidya Akkız, Melisa Cankaya ve Sofia Elif Lokochenko

        2. Ayşe Ersoy, Ayşe Zeynep Tüzken, Rukiye Sunar, Sibel Özyurt ve Yağmur Kadıgil

        3. Derin Esentürk, Derin Miray Küpçü, Nehir Aydın, Nehir Güvenç ve Zeynep Ela Süzen

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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