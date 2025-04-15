Tarsus'ta "otizmde farkındalık" söyleşisi düzenlendi

Psikolog Selda Özer ve öğretmen İpek Atıcı'nın konuk konuşmacı olarak yer aldığı programda, otizmli bireylerin ergenlik döneminde yaşadığı duygusal değişimler, davranışsal sorunları, sosyal uyum süreçleri ve ailelerin bu süreçte izlemesi gereken yöntemlere ilişkin sunum yapıldı.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünce belediyenin toplantı salonunda düzenlenen "Otizmli Bireylerde Ergenlik Sürecinde Yaşanan Davranış Sorunları ve Başa Çıkma Yöntemleri" söyleşisine aileler katıldı.

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