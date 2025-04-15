Mersin'de sahil bandında 580 kilogram atık toplandı

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz Projesi" kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca sahil temizliği etkinliği organize edildi.

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