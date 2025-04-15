Mersin'de sahil bandında 580 kilogram atık toplandı
Mersin'de gönüllülerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte sahil bandı 580 kilogram atıktan arındırıldı.
Mersin'de gönüllülerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte sahil bandı 580 kilogram atıktan arındırıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz Projesi" kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca sahil temizliği etkinliği organize edildi.
Sahilin 6 noktasında gerçekleştirilen etkinliğe 11 kurumun temsilcileri, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte toplanan 580 kilogram atık, belediye personelince geri dönüşüm tesislerine götürüldü.
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